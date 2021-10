Activiteiten in Rheden en Rozendaal om Samen Sterker Gezond te worden

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Om extra aandacht te vragen voor het lokaal preventieakkoord Samen Sterker Gezond van de gemeenten Rheden en Rozendaal, wordt komende week de Week van de Gezondheid gehouden. Dit is de kick-off om de samenwerking en acties uit het akkoord te starten.

Het preventieakkoord Samen Sterker Gezond Leven is opgesteld door de gemeenten Rheden en Rozendaal, in samenwerking met tientallen organisaties, instellingen, bedrijven en verenigingen. Met de acties die in het akkoord worden genoemd, brengen zij gezonde keuzes dichterbij. Het akkord kent drie hoofdthema’s: Lekker in je vel – een gezonde leefstijl, Wijs met geld – een financiële gezondheid en Samen Sterker – het tegengaan van aanzaamheid. In de gemeenten Rheden en Rozendaal wordt ingezet op gezond eten, voldoende ontspanning, goede sociale contacten, financiën op orde (en daardoor meer ruimte en rust voor gezond leven) en een gezonde leefomgeving. Wethouder Anton Logemann van de gemeente Rozendaal legt uit: “Uit onderzoek blijkt dat veel mensen zich eenzaam voelen. Het is daarom goed dat wij lokaal dit thema hebben gekozen.” Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden vult aan: “Onderzoek bevestigt ook dat armoede ziek maakt. Het is hardnekkig voor diegene die daarmee te maken heeft en heeft vergaande gevolgen. Armoede aanpakken draagt dus zeker bij aan een sterkere en gezondere samenleving.”

Tijdens de Week van de Gezondheid zijn er tal van activiteiten die bij deze thema’s aansluiten. Zo is er zondag 17 oktober een symposium Jongeren & Geld, waarin inwoners, vrijwilligers en professionals onder leiding van Humanitas in gesprek gaan over wat het betekent voor een jongere om geldstress te ervaren, welke gevolgen het heeft om in een arm gezin op te groeien en waar hulp aan te vragen is. Dit symposium duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via b.markovic@humanitas.nl.

Wie advies wil over het verbeteren van de leefstijl, kan maandag 18 oktober tussen 13.30 en 15.00 uur binnenlopen in Gezondheidscentrum Velp. Dinsdag 19 oktober is van 18.00 tot 22.30 uur in Theothorne in Dieren de eerste bijeenkomst van de cursus Stoppen met Roken. Deelnemen aan de cursus is gratis voor inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Aanmelden kan via www.ikstopermee.nl.

www.samensterkergezond.nl