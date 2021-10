Actie Nadines Steunpotje

DOESBURG – Op vrijdag 22 oktober is in Doesburg de actie Nadines Steunpotje van start gegaan. Zestig gezinnen in Doesburg hebben voor ieder gezinslid een waardecheque van 10 euro gekregen van de Nadine Foundation. Deze zijn bekostigd door een gulle gift en de Lions Doesburg, die tijdens de Kadedagen 2000 euro hebben opgehaald met de verkoop van mosterd. Jacques en Wanda Beemsterboer van de Foundation zijn hierop voortvarend te werk gegaan en hebben, in samenwerking met het Uitgiftepunt Doesburg van de Voedselbank Arnhem, direct de cheques geregeld en uitgedeeld. De cheques zijn tot het eind van het jaar te besteden bij Boek en Buro, Alberdeco, Fietsenmaker Sonneveld, Staarink, Blokker, Delikasa, Schoenmaker vd Sluis, Sonja’s Brood en Banket, Tuunte, Bertram Bakkerij en Leger des Heils. Tijdens de Kerstmarkt op 11 december gaan de Lions wederom mosterd verkopen en hopen zij dat deze mooie actie kan worden herhaald.

Foto: Het bestuur van De Lions, De Voedselbank Arnhem, het Uitgiftepunt Doesburg en de Nadine Foundation