ACE’19 maakt goede start

DOESBURG – Sinds enkele weken is heren 1 van ACE’19, de fusieclub uit de Phantoms en DES Angerlo, aan een nieuw en hopelijk volledig seizoen begonnen in de 1e klasse. Het team is fanatiek gestart met een nieuwe trainer/coach, Joost Holweg.

Op zaterdag 11 september heeft de selectie een driekamp gespeeld in sporthal de Beumerskamp tegen Aetos H4 en Labyellov H1. De tegenstanders waren goed aan elkaar gewaagd en dit was dus een prima voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Op zaterdag 18 september begon de competitie al tegen VIOS Eefde. Met een uitgedunde selectie werd wel gewonnen. De eerste set ging naar de tegenstander, maar daarna kon ACE’19 de strijd keren, 1-3 winst. Twee dagen later alweer de volgende wedstrijd in de beker tegen BOVO uit Aalten. Zij waren toch echt een maatje te groot en dus was het bekeravontuur voor ACE’19 dit jaar helaas snel voorbij.

Weer twee dagen later alweer competitie, tegen LIVO uit Westervoort. Met de volledige selectie (zie foto) werd aangetreden tegen Heren 4. Door weinig fouten te maken en heel goed te passen, leek deze ploeg niet te kloppen. Pas na twee sets ging LIVO ook fouten maken en werd de service van ACE’19 sterker. De derde set werd toch nog verloren, maar de altijd lastige vierde set werd een prooi voor de Doesburgse equipe.

Het begin is er, maar ook het bewustzijn dat ze nog wel 1 of 2 spelers kunnen gebruiken, met de nadruk op een extra spelverdeler. Geïnteresserden, met volleybalervaring, kunnen vrijblijvend een keer komen meetrainen op woensdag van 20.30 tot 22.00 uur in de Beumerskamp. Stuur even een mail aan secretaris@ace19.nl.