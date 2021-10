Aanleg glasvezel in Leuvenheim, Oeken en Empe

REGIO – In opdracht van DELTA Fiber Netwerk wordt er gewerkt aan de aanleg van glasvezel in Leuvenheim, Oeken en Empe. Als eerste begint de aannemer in Leuvenheim en dan volgen Oeken en Empe. Hierdoor krijgt een groot deel van de woningen in deze kleine kernen de mogelijkheid tot een goede en snelle internetverbindingm die klaar is voor de toekomst.

De graafwerkzaamheden duren ongeveer 7 weken. Daarna worden de aansluitingen gerealiseerd in de woningen zelf, op afspraak tussen de aannemer en de woningeigenaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het eind van het jaar helemaal klaar.