40 jaar Creatieve Vrouwen in Eerbeek

EERBEEK – Woensdag 13 oktober was het een feestje in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. De groep creatieve vrouwen vierde het 40-jarig bestaan met taart en bloemen. Elke woensdag komen twee groepen samen. In de ochtend van 9.30 tot 11.30 en in de avond van 19.30 tot 21.30 uur. Op de foto staan vrijwilligers Nolda, Coby en Ria.