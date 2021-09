Zonnepanelenactie in gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen start deze week met een zonnepanelenactie om duurzame energieopwekking te stimuleren. Door aankopen van inwoners te bundelen, kunnen zonnepanelen tegen een scherpe prijs worden ingekocht. Op basis van prijs, kwaliteit en ervaring is een regionale installateur gekozen die de installaties van zonnepanelen gaat uitvoeren.

Op donderdag 16 september is er om 19.30 uur een online informatiebijeenkomst als voorbereiding op de actie. Belangstellenden kunnen zich via www.regionaalenergieloket.nl aanmelden. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt de zonnepanelenactie verder toegelicht. Ook kunnen bewoners vragen stellen aan de gemeente en de installateur.

Inwoners kunnen zich tot eind november inschrijven voor de zonnepanelenactie via de website van het Regionaal Energieloket. Bewoners die zich hebben ingeschreven ontvangen een uitnodiging voor een woningopname. Tijdens deze woningopname geeft de installateur advies over het aantal zonnepanelen en geschiktheid van het dak. Kort na de woningopname ontvangen bewoners een persoonlijke offerte. Hierna kunnen bewoners besluiten of ze meedoen met de actie. De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket en BrummenEnergie.

www.regionaalenergieloket.nl