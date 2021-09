Zonnebloem-vrijwilligers gooien een balletje

RHEDEN – Aan de start van een nieuw seizoen waarin de gasten centraal staan, zijn de vrijwilligers van de Zonnebloem Rheden – De Steeg zelf op pad gegaan. Vrijdag 27 augustus stond een middagje jeu de boules bij korfbalclub Rheko op het programma. Er werd serieus gespeeld, gelachen en geprobeerd een eigen draai aan de regels te geven. Kennelijk is jeu de boules op de camping toch wel iets anders dan het echte spel. Het ene team ging het beter af dan het andere. Het ging niet om de punten, maar om de ontmoeting.

De eerste activiteit voor gasten was een gezamenlijke lunch, die werd gehouden op woensdag 7 september in Ons Huis in Rheden. Een groot deel van de gasten was present. De chauffeurs werden ingezet om hen op te halen en thuis te brengen. De gasten werden ontvangen door de vrijwilligers, die klaar stonden om te helpen als dat nodig was. Iedereen kijkt terug op een gezellige middag en was het roerend eens: dit hadden zij gemist.

De volgende activiteit is een bingo, die wordt gehouden in twee groepen om de afstand te kunnen bewaren.