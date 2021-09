Zilvermuseum en Doesburg Vertelt in de race voor erfgoedprijs

DOESBURG – Zilvermuseum Doesburg en het online-verhalenplatform Doesburg Vertelt zijn genomineerd voor de Gelderse Roos. Deze prijs voor ‘erfgoedprojecten en activiteiten met impact’ wordt sinds 2017 elke twee jaar uitgereikt door Erfgoed Gelderland. Er is een Juryprijs en een Publieksprijs, waarop online kan worden gestemd. De uitreiking van de prijzen is op maandag 15 november.

De editie 2021 van de Gelderse Roos staat in het teken van de coronacrisis; een belangrijk criterium bij de beoordeling van de inzendingen is de vraag: ‘Wat heeft u (de inzending) het afgelopen jaar gedaan om in contact te blijven met uw vrijwilligers en uw publiek?’ Zowel het Zilvermuseum als Doesburg Vertelt hebben zich volgens goede Doesburgse traditie door het virus niet op de kop laten zitten.

Zilvermuseum

Het getuigt van lef om midden in een pandemie een nieuw museum op te richten. Toch opende Doesburgs jongste museum op 5 juni van dit jaar de deuren. Het kleinste museum van de stad heeft een curieuze thematische collectie in de historische Martinikerk. In speciaal ontworpen vitrines in een nieuw gebouwde, moderne ruimte zijn zilveren mosterdpotjes, lepeltjes, cruet-sets en aanverwante objecten te zien uit meer dan vijfentwintig landen. De combinatie van oud en nieuw is een aanwinst voor Doesburg Museumstad en levert een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het monumentale kerkgebouw.

Doesburg Vertelt

Doesburg Vertelt bedacht, ontwikkelde en startte midden in de pandemie een multimediaal verhalenplatform met veel foto’s, audiofragmenten en videobeelden. In januari 2020 gaf de burgemeester het startsein, waarna onder lastige beperkingen content wordt voorbereid. Hoewel archieven gesloten waren en live-ontmoetingen met vaak oudere verhalenvertellers niet mogelijk waren, lukte het in minder dan 10 maanden om de twaalf eerste ‘vensters’ gevuld te krijgen. Doesburg Vertelt bleek een instant succes, dat in 2021 met nieuwe maandelijkse verhalen werd voortgezet.

Doesburg Vertelt is inmiddels al doorgedrongen tot de top 10. Het team van HetHuisDoesburg, de organisatie achter Doesburg Vertelt, is door de jury uitgenodigd om het project op 1 oktober te komen presenteren en eventuele vragen te beantwoorden. Daarna wordt uit de shortlist van 10 een top 3 geselecteerd.

Oproep

De Gelderse Roos is een juryprijs, maar er is ook een publieksprijs, waar iedereen op mag stemmen. Dit kan tot en met 1 oktober via erfgoedgelderland.nl/stemmen. Er mag vaker worden gestemd, maar niet meerdere keren met hetzelfde e-mailadres op dezelfde inzending.