Zigeunermuziek in de Vroolijke Frans

BRUMMEN – Op zondag 3 oktober treedt Orkest Servus op in uitspanning De Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Het orkest zal onvervalste zigeunermuziek uit Hongarije en Roemenië laten klinken, aangevuld met eigen composities en enkele Russische, Jiddische en Joegoslavische nummers. Het orkest is ontstaan uit leden van de Wageningense, Utrechtse en Delfste studenten zigeunerorkesten die na hun afstuderen de zigeunermuziek niet wilden opgeven. De instrumentele bezetting van Servus is vergelijkbaar met die van de zigeunerorkesten in de restaurants van Budapest: 2 violisten, altviolist, cellist, bassist, klarinettist en het meest opvallende instrument; de cimbaal. Het optreden begint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk.