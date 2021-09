Zelf wegbrengen maakt restafval goedkoper in Brummen

GEM. BRUMMEN – Inwoners van de gemeente Brummen die willen besparen op hun afvalkosten, kunnen er binnenkort voor kiezen hun restafval zelf weg te brengen. Dat is één van de voorstellen die het college doet om de kosten van de afvalinzameling te drukken èn om de hoeveelheid restafval verder te beperken.

“Zaken als papier, metaal en textiel kunnen prima worden hergebruikt. Die zien we dus als grondstoffen en niet als afval”, legt wethouder Cathy Sjerps uit. “Alles wat na het scheiden van alle grondstoffen in de grijze container belandt, is restafval. Dat moet worden verbrand en dat is duur. Bovendien is het natuurlijk beter voor het milieu als we zoveel mogelijk grondstoffen scheiden voor hergebruik.”

Inwoners van de gemeente Brummen doen het helemaal niet slecht als het gaat om het scheiden van afval. Toch blijkt er nog winst te behalen, er blijkt vooral nog regelmatig keukenafval en tuinafval in de grijze bak te belanden. Dat is vreemd, omdat voor het legen van de groene container een lager tarief geldt.

De kosten van afvalverwerking gaan landelijk omhoog. Dat betekent dat de tarieven in de gemeente Brummen sowieso gaan stijgen, om de kosten van inzameling en verwerking te kunnen blijven dekken. Uit onderzoek èn uit een enquête onder inwoners via Brummen Spreekt is gebleken dat een financieel voordeeltje wel eens een duwtje in de rug kan zijn om net een stapje verder te zetten als het gaat om afval scheiden. “Je hebt deels zelf invloed op hoeveel je betaalt aan afvalstoffenheffing. Hoe beter je je afval scheidt, hoe minder restafval, hoe lager de kosten”, aldus Sjerps. “De tarieven gaan omhoog, maar de container aan de weg zetten gaat meer kosten dan zelf de vuilniszakken naar een inzamelpunt te brengen. Daar valt dus op te besparen.”

Er komen straks tien extra brenglocaties waar iedereen zelf vuilniszakken met restafval kan brengen. De locaties worden later bepaald in samenspraak met de dorpsraden en buurtbewoners.

Deze nieuwe maatregel is opgenomen in het Grondstoffenplan 2021 – 2025, waar de gemeenteraad naar verwachting in oktober een besluit over neemt. Daar zijn ook andere maatregelen opgenomen om de inzameling van grondstoffen te verbeteren. Zo komen er, op verzoek van de inwoners, meer mogelijkheden voor het laten ophalen van tuinafval en mogen Brummenaren 250 kilo tuinafval gratis aanbieden. Bewoners van appartementen hebben nu meestal geen mogelijkheid hun GFT-afval apart aan te bieden, die mogelijkheid komt er straks wel. Ook wordt tegen een gereduceerd tarief een compostvat aangeboden en wordt overwogen de groene container minder vaak te legen in de wintermaanden.