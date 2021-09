Zangroep Spontaan zingt weer

ANGERLO – Zanggroep spontaan uit Angerlo is weer begonnen met repeteren. 22 Zangers, 3 muzikanten en de dirigent zijn op 1.5 meter afstand van elkaar na 17 maanden weer spontaan aan het zingen. Het was voor een ieder weer fijn om met elkaar weer te repeteren en na afloop een glaasje te kunnen drinken aan de bar. Het koor repeteert wekelijks op maandagavond om 20.30 uur in de Meent in Angerlo. Geïnteresseerden kunnen een keer langs komen tijdens de repetitie of op de website te kijken voor meer informatie.

0639768540

www.spontaan-angerlo.nl