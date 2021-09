Yola Hopmans lijsttrekker VVD

GEM. RHEDEN – Yola Hopmans wordt lijsttrekker van de VVD in Rheden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Yola is zeer vereerd en trots dat ze voor de komende verkiezingen de kar mag gaan trekken. Yola zit sinds 2014 voor de VVD in de gemeenteraad van Rheden en is vanaf 2018 tot heden fractievoorzitter. Zij kijkt ernaar uit om samen met een enthousiast team campagne te voeren om er voor te zorgen dat de VVD de grootste blijft in Rheden. “Zodat we met elkaar kunnen blijven werken aan een nog mooier Rheden, waar het fijn is om te wonen, werken en te verblijven. Door zuinig te zijn op onze natuur, te zorgen voor meer woningen en te investeren in onze veiligheid.”