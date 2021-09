Yoga+ in de Elleboog

VELP – Yoga+ in Velp biedt, naast aangepaste lessen voor senioren op dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur, nu ook reguliere yogalessen op de maandag van 19.45 tot 20.45 uur. Als basis de hathayoga, gevarieerd met yin-, dru- en kundalini-yoga. De lessen worden gegeven in de Elleboog aan Nieuw-Schoonoord in Velp. Aanmelden kan bij Grace Luijkenaar-van Norden, tel. 026-4953900, 06-45181047 of happygrace17@hotmail.com.