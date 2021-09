Workshop over eenzaamheid

BRUMMEN – Vrijwilligers in de gemeente Brummen kunnen op maandag 27 september aansluiten bij de gratis online workshop ‘De vele gezichten van eenzaamheid’. Veel mensen zijn eenzaam, maar wat is eenzaamheid eigenlijk, wat zijn de oorzaken en gevolgen en hoe kun je eenzaamheid signaleren? Deelnemers aan de workshop leren hoe zij anderen een klein steuntje in de rug kunnen geven, bijvoorbeeld door iemand aan een terugkerende activiteit te helpen. De workshop duurt van 19.00 tot 20.30 uur en vindt plaats via Zoom. Aanmelden kan via aanpakeenzaamheid.nl/workshopvelegezichten.