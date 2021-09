DOESBURG – Het Leger des Heils aan de Zandbergstraat in Doesburg heeft vanaf woensdag 22 september de wintercollectie weer in de winkel liggen. De winkel is elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur geopend, dan staat ook de koffie klaar. Mensen die vragen hebben over papieren en uitleg nodig hebben, kunnen zich dan ook melden.