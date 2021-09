Wim Robbertsen lijsttrekker CDA Doesburg

DOESBURG – Het bestuur van het CDA in Doesburg heeft Wim Robbertsen voorgedragen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wim is sinds 2012 actief binnen de fractie van het CDA, eerder als fractieassistent en nu als raadslid. Huidig fractievoorzitter Stan Hillenaar geeft aan dat deze functie “qua tijd en invulling veel meer vergt dan van te voren ingeschat” en ambieert daarom geen nieuwe periode als fractievoorzitter. Tegelijk geeft hij aan een vloeiende overgang te wensen en daarom per 1 september met Wim van rol te wisselen. Het CDA in Doesburg heeft nog diverse vacatures. Geïnteresseerden kunnen mailen naar cdadoesburg@gmail.com.