Werkzaamheden Beekbergen en viaduct A1 Molenveldweg starten week later

REGIO – Provincie Gelderland start 1 week later met het groot onderhoud aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1 bij Beekbergen. In plaats van 20 september starten de werkzaamheden op 27 september. Naast het onderhoud aan het asfalt voert de provincie enkele werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren.

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, vervangt provincie Gelderland de openbare verlichting tussen afrit A50 en Schalterdalweg en verwijdert een aantal te smalle parkeerhavens. Ook worden maatregelen genomen om wateroverlast bij hevig regelval in de toekomst te verminderen. Een overzicht van alle werkzaamheden staat op de projectwebsite.

Uitgesteld

Tijdens een informatiebijeenkomst op 6 september heeft een aantal aanwezigen zorgen geuit over het ontwerp voor de noordelijke komingang van Beekbergen. Provincie Gelderland gaat met betrokkenen in gesprek. De uitkomsten van dit gesprek en verder onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen aan het ontwerp. Hierbij is nadrukkelijk ook aandacht voor geluidsoverlast van het vrachtverkeer.. In afwachting hiervan is besloten om de werkzaamheden aan de noordelijke komingang en het kruispunt Arnhemseweg – Tullenkensmolenweg uit te stellen.

Werkzaamheden in fasen

Het groot onderhoud is opgedeeld in drie fasen. Tijdens alle fases wordt doorgaand verkeer omgeleid via de A1 en de A50. Van 27 september tot en met 1 oktober is de N788 afgesloten tussen de A1 en de Kerkweg in Beekbergen. Vanaf zaterdag 2 oktober 2021 kan verkeer vanuit Beekbergen wel richting Apeldoorn rijden. Van 4 oktober tot en met 29 oktober is er een afsluiting vanaf A50 tot Hietweg. De kruising N788 Engelanderweg / Dorpstraat is tussen 1 november en 26 november 2021 afgesloten. Ze leiden bestemmingsverkeer lokaal om. Fietsers kunnen er wel langs en worden op locatie veilig langs de werkzaamheden geleid. Dit wordt met borden op de weg aangegeven.

www.gelderland.nl/aza