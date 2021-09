Wereldwinkel Velp viert 20-jarig jubileum

VELP – Wereldwinkel Velp viert in september haar 20-jarig jubileum. In de winkel worden al 20 jaar fair-trade artikelen aangeboden. Bestuurslid Nienke Gierman legt uit: “Wereldwinkel Velp biedt een platform voor de presentatie, promotie en verkoop van producten die op een eerlijke en duurzame manier tot stand zijn gekomen. We leggen de nadruk op fair-trade, maar ook duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht.” De winkel heeft in die tijd wel naar een nieuwe locatie verhuisd en heeft tegenwoordig een moderne uitstraling. De komende 20 jaar zal de winkel ook steeds blijven veranderen. Gierman: “We zijn begin van dit jaar gefuseerd met wereldwinkel Arnhem in Stichting Wereldwinkel Arnhem-Velp. Hierdoor kunnen we de aanwezige kwaliteiten van de vrijwilligers bundelen. Dat biedt ons nieuwe kansen.”

De maand september staat in het teken van het jubileum. De winkel is feestelijk versierd en voor alle klanten is er iets lekkers. Er zijn mooie kortingen op non-food-producten en klanten krijgen bij besteding boven de 20 euro een lot, waarmee ze kans maken op mooie prijzen. De trekking is op 1 oktober en de uitslag wordt gepubliceerd op Facebook en op www.dewereldwinkels.nl.