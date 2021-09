Welfare Angerlo weer van start

ANGERLO – Op woensdag 22 september gaat de Welfare in Angerlo weer van start. Iedereen is tussen 14.00 en 16.00 uur welkom in De Meent voor een gezellig samenkomen. Er is volop gelegenheid om gezellig bij te kletsen en te handwerken of knutselen. Voor een kopje koffie of thee wordt gezorgd. Na deze eerste bijeenkomst wordt er eens in de twee weken een gezamenlijke middag gehouden.