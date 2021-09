Wegwerkzaamheden zorgen voor omleidingen in de regio

REGIO – Vorige week maandag zijn de eerste werkzaamheden gestart aan de wegen in de regio Loenen en Beekbergen. Verkeersregelaars moeten er vaak aan te pas komen om gehaaste personen te wijzen op het volgen van de omleiding.

De Provincie Gelderland pakt het groots aan in de dorpen. Eerst is het gedeelte van het centrum van Loenen (Beekbergerweg) tot de snelweg aan de beurt. Daarna volgen in de dorpen verschillende wegen. Tegelijk met het vernieuwen van het asfalt worden er ook verbeteringen aangebracht voor de verkeersveiligheid.

Er zijn verschillende omleidingen aangegeven. De belangrijkste is de weg langs het Apeldoorns Kanaal. Omdat het aantal voertuigen op deze weg hierdoor sterk is gestegen, zijn er bij bijna alle bruggen verkeerslichten geplaatst. Dit is gedaan om het verkeer de gelegenheid te geven over te steken. Men dient dus rekening te houden met deze vertragingen.

Foto: Martien Kobussen