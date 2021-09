Weekendafsluiting vanwege groot onderhoud op A348

REGIO – Van vrijdag 10 september 22.00 uur tot en met 12 september is de A348 in beide richtingen afgesloten voor verkeer tussen Velp (afrit 1) en Dieren (aansluiting N348/N317). De provincie voert werkzaamheden uit aan het asfalt en brengt belijning aan. De oprit bij Velp richting knooppunt Velperbroek blijft open. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het groot onderhoud aan de A348. Provincie Gelderland leidt doorgaand verkeer om via de A12, N338 en N317.

Industrieterrein de Beemd blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Bestemmingsverkeer kan via knooppunt Velperbroek naar de afrit voor de Beemd rijden. Verkeer vanaf de Beemd vervolgt zijn weg via de A348 en rijdt via afrit 1 (Velp) en de A348 terug naar knooppunt Velperbroek. Vervolgens kan de omleidingsroute via de A12, N338 en N317 gebruikt worden.

Tussen 12 september en 22 oktober vervangt provincie Gelderland de vangrail van de A348. Tijdens deze werkzaamheden is er over een lengte van steeds 4 kilometer 1 rijstrook afgesloten. De afsluiting verplaatst zich aan de hand van de plaats waar de vangrail vervangen wordt. Verkeer heeft hier beperkt hinder van.

www.gelderland.nl/A348