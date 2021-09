Wederopbouw van Arnhem

ROZENDAAL – Stedenbouwkundige Wim Lavooij verzorgt woensdag 29 september een lezing in de Serre van Rozendaal. Hij vertelt vanaf 10.00 uur over de enorme schade die Arnhem in de Tweede Wereldoorlog heeft opgelopen en hoe de stad er, na zo’n 30 jaar bouwen, weer bovenop kwam.

Arnhem was een van de zwaarst getroffen gemeenten in Nederland. Glasschade niet meegerekend, zijn er slechts 150 huizen onbeschadigd de oorlog doorgekomen, schrijft burgemeester Matser in Het Stadsplan – het boekje over het wederopbouwplan. Het verwoeste stadshart moest worden hersteld, maar ook nieuwe wijken bijgebouwd, omdat de bevolking groeide als nooit tevoren. Er was een verlangen naar het vertrouwde, zoals het was, met daartegenover een streven naar het moderne, de vooruitgang en ruimte voor de auto.

