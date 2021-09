Warme klanken in oude mestsilo

BRUMMEN – Zaterdag 18 september gaf Helene Kalisvaart een concert op een wel hele bijzondere plek. Zij stond tussen de bloemen in een voormalige mestsilo in het buitengebied van Brummen. Vanaf een plateau konden bezoekers kijken wat er zich in de silo afspeelde.

De betonnen ronding van de silo beïnvloedt de klank en het ritme. Galm en echo spelen mee in de opgeroepen klanken. Het concert werd geïnspireerd op Ophelia, een personage uit William Shakespeares beroemde toneelstuk Hamlet. Helene Kalisvaart bracht met haar warme sopraanstem liederen ten gehore.

Als het voldoende goed weer is, staat er begin oktober nog één pop-up-concert in de silo op het programma: een cellokwartet met Jeroen den Herder.

Foto: Han Uenk