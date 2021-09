Wandelexcursie rondje Brummen

BRUMMEN – IVN Eerbeek e.o. houdt op zondag 12 september een wandelexcursie in Brummen. De omgeving waar Brummen in ligt wordt al duizenden jaren bewoond. De naam Brummen duikt voor het eerst op in een oorkonde waarin een aantal landerijen geschonken wordt. In die oorkonde wordt gesproken van Brimnum, in 794.

Brummen is groen, met zijn landgoederenzone, de uiterwaarden en een gedeelte van de Veluwe. Groot Engelenburg is ook een landgoed en een kasteel te midden van al dat groen. Er zijn altijd veel bossen geweest in de omgeving van het kasteel, naast landerijen met een agrarische bestemming. Het was voornamelijk naaldhout dat aangeplant was. Op het ogenblik is er sprake van een omvorming naar gemengd loofbos en dat is op verschillende plekken goed te zien.

Aanvang van de wandeling is om 14.00 uur bij de oprijlaan van landgoed Engelenburg aan de Eerbeekseweg 6 in Brummen. Graag vooraf opgeven via excursies@ivn-eerbeek.nl. Meedoen aan de wandeling is kosteloos, een gift als blijk van waardering wordt op prijs gesteld.

Meer informatie is te vinden op de website www.ivn-eerbeek.nl of op Facebook: Eerbeek Groen IVN.