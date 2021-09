VVO-jeugd weer op het veld

VELP – Hoewel de jeugd van voetbalvereniging VVO in Velp eigenlijk de hele zomer heeft doorgetraind, is iedereen blij dat het nieuwe seizoen weer is begonnen. In de laatste vakantieweek zijn de knalgele tenues uitgedeeld. Bijna alle teams zijn voorzien. Er komt nog een nalevering en dan loopt de hele club er weer mooi bij. Een groep sponsoren heeft gezorgd voor trainingspakken, wedstrijdtenues, polo’s en trainingskleding. De eerste wedstrijden zijn al gespeeld, de club kijkt uit naar een mooi seizoen. Kinderen die kennis willen maken met VVO, kunnen op maandag om 17.15 uur gratis meedoen aan een proeftraining.