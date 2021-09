Vrouwen van Nu op pad

ANGERLO – De Vrouwen van Nu van Angerlo stapten onlangs op de fiets om de prachtige tuinen van kasteel Middachten in de Steeg te bezoeken. Drie enthousiaste gidsen leidden de dames rond in de mooie tuinen. Na de rondleiding stapten zij opnieuw op de fiets, nu op weg naar de Peerdestal voor een heerlijke lunch. Nu maken de dames zich op voor het herfstseizoen, en ook voor die maanden heeft Vrouwen van Nu Angerlo een leuk programma opgesteld. Vrouwen die een keer willen kijken bij de vereniging zijn van harte welkom. Meer informatie is te verkrijgen via vrouwenvannu.angerlo@gmail.com.