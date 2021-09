Vrijwilligers nodig voor onderhoud wandelpaden Drempt, Hummelo en Keppel

HUMMELO EN KEPPEL – Stichting Wandelpaden Drempt, Hummelo en Keppel is dringend op zoek naar versterking. Er zijn mensen nodig die de wandelpaden willen inspecteren en zo nodig onderhoud willen verrichten.

Zestien jaar geleden, op de datum dat de gemeente Hummelo en Keppel opging in de huidige gemeente Bronckhorst, is op initiatief van een aantal gemeenteraadsleden de Stichting Wandelpaden Drempt, Hummelo en Keppel opgericht. De wandelpaden er slecht bij en de bewijzering was onvoldoende. Een twintigtal vrijwilligers is met een startsubsidie aan de slag gegaan om de wandelpaden in de voormalige gemeente weer op de kaart te krijgen.

Dat is goed gelukt. Met behulp van informatieborden en folders is een breder publiek bereikt en de paden worden veelvuldig gebruikt. De vrijwilligers van het eerste uur doen nog steeds hun best de paden in goede conditie te houden en deze daar waar nodig ieder jaar weer op peil te brengen.

Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren echter gedaald tot een kleine, maar harde kern van zeven vrijwilligers. Het onderhoudswerk aan de paden dreigt hierdoor verloren te gaan. “We lopen nu de kans dat de paden afglijden naar de slechte staat van voor de oprichting van onze stichting”, meldt voorzitter Gerard van Heusden. “We zoeken daarom dringend versterking, waardoor het mogelijk is alle paden regelmatig te inventariseren op tekortkomingen.”

Nieuwe vrijwilligers krijgen een bestaand pad toegewezen en gaan daar een paar keer per jaar langs, al dan niet met snoeischaar. Zo kunnen zij aangeven waar knelpunten zijn voor wandelaars. Ze maken melding van bijvoorbeeld afgebroken paaltjes en gaten die gerepareerd moeten worden. Zaken als paaltjes weer zichtbaar maken doen zij zelf. “Zo kunnen vrijwilligers het nuttige met het aangename verenigen”, zegt Van Heusden. “Vrijwilligers kunnen op deze manier het nuttige met het aangename verenigen. Wandelen in de mooie natuur en bijdragen aan goede wandelpaden.”

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Gerard van Heusden via gerard.van.heusden@planet.nl. De stichting wil in het najaar een bijeenkomst houden met alle vrijwilligers om de taken te verdelen.