Voorleesuurtje in bibliotheek Velp

VELP – Bibliotheek Velp start per 23 september met een wekelijks voorleesuurtje. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen elke donderdag tussen 11.00 en 11.45 uur met hun ouders/verzorgers komen luisteren naar een mooi verhaal. Deelnemen is gratis en aanmelden of lid zijn van de Bibliotheek is niet nodig.

Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, maar ook heel knus en gezellig. Je kunt er al heel vroeg mee beginnen. De vrijwillige medewerker van de Bibliotheek Veluwezoom laat zien hoe fijn en leerzaam voorlezen is, voor zowel de ouders als de kinderen. De bibliotheek hoopt met dit nieuwe voorleesuurtje (meer) ouders in Velp te enthousiasmeren om te gaan voorlezen.