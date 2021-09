VoorleesExpress Brummen weer van start

BRUMMEN – Door elke dag voor te lezen, leert een kind in een jaar al snel 1.000 nieuwe woorden. Met dat motto gingen de voorlezers van de VoorleesExpress van de bibliotheken in Brummen en Eerbeek vanaf 25 augustus weer voorlezen bij twaalf gezinnen.

De VoorleesExpress is een activiteit van Bibliotheek Brummen|Voorst. Vrijwilligers van deze Bibliotheek (zie foto) komen thuis bij gezinnen en lezen voor aan kinderen tussen drie en negen jaar. Het is bedoeld om deze kinderen met een taalachterstand een vrolijk taalsteuntje in de rug te geven. Tijdens de voorleesmomenten genieten kinderen mee met leuke prenten- en zoekboeken of informatieve boeken over hun lievelingsdier of favoriete sport. Samen taalspelletjes doen met hun ouders, maakt de kinderen extra taalvaardig. Plezier met taal staat voorop.

Onderdeel van het voorleestraject is een bezoekje met rondleiding in de bibliotheek. Want de ondersteuning is ook voor de ouders. De vrijwilliger helpt hen om de voorleesroutine na de voorleesperiode zelf geleidelijk op te pakken. Na de voorleesperiode krijgen de kinderen het welverdiende voorleesdiploma, een cadeauboek en een foto als herinnering aan de gezellige taalmomenten.

Nieuwe Voorleesvrijwilligers kunnen zich telefonisch aanmelden bij de bibliotheken van Brummen en Eerbeek. Gezinnen die een beroep willen doen op een van de Voorleesvrijwilligers kunnen contact opnemen met de bibliotheek en vragen naar Alette van Doorn, zij is de projectleider van de VoorleesExpress.

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

www.voorleesexpress.nl.