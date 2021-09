Volop films bij Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Filmhuis Doesburg heeft komende week drie internationale films op het programma staan. Portrait de la jeune Fille is te zien op woensdag 29 september. Op vrijdag 1 en woensdag 6 oktober is The Third Wife te zien en op zondag 3 oktober wordt And then We Danced vertoond. Op dinsdag 5 en zondag 10 oktober is, wegens overweldigende belangstelling, nogmaals The Father te zien.

Portrait de la jeune Fille en feu is een prachtig, intens en intiem drama dat zich afspeelt op een afgelegen eiland bij Bretagne aan het einde van de 18e eeuw. Kunstenares Marianne krijgt de opdracht om het huwelijksportret van Héloïse te schilderen. Héloïse wil noch trouwen, noch geportretteerd worden, dus Marianne moet steels naar haar kijken en haar uit haar hoofd schilderen. Ondertussen worden de twee verliefd op elkaar en ontspint zich een prachtige romance, waarin de rollen tussen kijken en bekeken worden nog verder worden omgedraaid.

De Vietnamese film The Third Wife speelt zich af in de 19e eeuw. De 14-jarige May arriveert per bootje over een buiten zijn oevers getreden rivier tussen spectaculaire karstbergen. Ze wordt de derde vrouw van een welvarende, veel oudere landeigenaar. Achter de paradijselijke omgeving waarin ze belandt, gaat echter een verstikkende orde schuil. De film toont een parallel tussen het lot van zijderupsen en vrouwen in een patriarchale samenleving.

And Then we Danced zorgde voor veel opschudding in de Georgische danswereld. Het toont het verhaal van een jonge danser van het National Georgian Ensemble, die verliefd wordt op een begaafde nieuwe danser.

Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur en zijn te zien in het Arsenaal in Doesburg. Reserveren via www.filmhuis-doesburg.nl. Bezoekers worden tevens verzocht de CoronaCheckApp te laten zien.