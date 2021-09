Vogelbeurs in Beekbergen

BEEKBERGEN – Vogelclub De Veluwe houdt op zaterdag 11 september van 9.00 uur tot 12.00 uur maandelijkse gezellige vogelbeurs in Dorpshuis De Hoge Weye, aan de Dorpsstraat 32 in Beekbergen. Er worden diverse soorten vogels aangeboden, zoals parkieten, kanaries en tropische vogels. Het verkopen van vogels mag alleen als deze in kooien zitten. Ook mogen er niet meer dan twee vogels in een kooi en zijn lopers niet toegestaan. Naast de verkoop zijn er ook mensen aanwezig die meer informatie kunnen geven over de vogelsport. De entree is gratis en de koffie staat klaar.