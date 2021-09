Vijf jaar lang een prachtige Fleurige Kade in Doesburg

DOESBURG – Het begon zeven jaar geleden als een idee van de families Geerling en Krijnen om de saaie ‘grindbak’ op de IJsselkade en Veerpoortdijk een beetje kleuriger te maken. Inmiddels heeft Doesburg al vijf jaar een prachtige fleurige kade, die wordt onderhouden door de bewoners.

De bewoners van de kade overlegden en onderhandelden met de gemeente en in het vroege voorjaar van 2017 ging de schop in de grond. Dertig vrijwilligers hebben in twee dagen tijd zesduizend plaatjes geplant. Deze werden betaald door de bewoners, evenals het vele tuingereedschap. De gemeente Doesburg werkte mee en zorgde eerst voor de bewatering in droge periodes.

Het was nog lastig om de juiste manier van bewatering te vinden. In eerste instantie werd met een dikke slang water in de perken gespoten, maar daardoor spoelden de jonge plantjes weg. Daarna is geprobeerd met een pomp water uit de IJssel te halen. Ook dit was geen succes, omdat de dikke gevulde slangen te zwaar waren om over de kade te slepen. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers ligt tussen de 70 en 80 jaar en dat hielp hierbij niet mee.

Toen er drie droge zomers volgden, zijn Emile Bretz en Henny Slokker op zoek gegaan naar een definitieve oplossing. Deze werd gevonden in het laten slaan van een puntstuk en het aanleggen van 3 kilometer druppelslang in de perken. De gemeente gaf toestemming om een geul te graven voor de aanvoerleidingen, maar de bewoners moesten zelf de kosten dekken.

Nou was er de afgelopen jaren flink gespaard, maar niet genoeg om de benodigde 9000 euro te kunnen opbrengen. De bewoners van de IJsselkade en Veerpoortdijk hebben zich echter weer van hun beste kant laten zien en hebben via een sponsoractie het begrotingsgat bijna gedicht.

Na vijf jaar zijn de bewoners van de IJsselkade en Veerpoortdijk blij met de perken. Ze onderhouden ze zelf en tijdens het werk worden ze regelmatig aangesproken door toeristen die hun bewondering uitspreken en complimenten geven over hoe verrassend mooi de kade eruit ziet. Een aantal planten die niet zo geschikt bleken voor een plek op de kade is vervangen en de perken zijn nu zo goed begroeid dat onkruid weinig kans meer krijgt. Bijen, vlinders en andere insecten weten hun weg naar de kade te vinden en doordat het aantal bomen is verdubbeld, zijn er ook steeds meer vogels te zien.

De bewoners werken prettig samen. “De onderlinge samenhorigheid bij de vrijwilligers is groot. Ondanks de verschillende visies hoe je een bloemenperk moet inrichten en onderhouden, komen we er altijd uit. Een overleggroep hakt de knoop door als dit nodig is”, vertellen ze. “In de winter wordt er niet gewerkt en laten we de uitgebloeide planten staan. Dit geeft bij vorst prachtige plaatjes.” In maart wordt er, in samenwerking met de gemeente, gesnoeid.

De vrijwilligers komen elke eerste en derde donderdagochtend van de maand om 9.00 uur bijeen bij het Stadshotel, waar zij het tuingereedschap ophalen en later op de ochtend een kop koffie drinken. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd moeten sommige vrijwilligers om gezondheidsredenen afhaken. Daarom hoopt de groep dat zich komend jaar een aantal nieuwe vrijwilligers aanbiedt. Ook mensen die op een andere plek in Doesburg wonen zijn van harte welkom.