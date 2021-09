Verse groenten en fruit op kerkenmarkt in Dieren

DIEREN – Vrijdag 10 september hieldende vrijwilligers van de Ontmoetingskerk in Dieren voor de op-een-na-laatste keer dit jaar een kerkenmarkt. De hele zomer verkochten zij op vrijdag verse groenten en fruit uit de moestuin. De wekelijkse kerkenmarkt bleek dit jaar weer een groot succes. Binnen anderhalf uur werd het grootste gedeelte van het groente en fruit verkocht. Een lange rij mensen diende zich om 10.00 uur al aan voor de kraam om hun slag te slaan. De producten worden door leden van de kerk geteeld in eigen moestuin en beschikbaar gesteld voor de markt. De opbrengst is bestemd om kinderen in Colombia te helpen. Vrijdag 17 september is van 10.00 tot 11.30 de laatste Kerkenmarkt van dit jaar.

Foto: Cynthia Vos