Verkoop schoeisel moeilijke voeten

RHEDEN – Donderdag 23 september tussen 10.00 en 12.00 uur is Jonker Speciaal Schoeisel aanwezig in woonzorgcentrum Rhederhof in Rheden voor de verkoop van schoeisel voor mensen met moeilijke voeten. Zij verkopen schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren, in veel verschillende lengte- en wijdtematen en in verschillende materialen (leer en stretch leer). Deze izjn geschikt voor mensen met gevoelige of opgezwollen voeten of enkels, steunkousen, zwachtels, beugels, steunzolen, hallux valgus, likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen. De toegang is gratis. Pinnen is mogelijk.