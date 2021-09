Verhalen achter bijzondere gevelstenen

DOESBURG – In zijn septembereditie maakt Doesburg Vertelt een selectie uit interessante verhalen achter bijzonder gevelstenen, huizennamen en bovenlichten. Gevelstenen waren ooit overal te bewonderen, maar dat veranderde na de invoering van de huisnummering. Veel historische gevelstenen verdwenen en er werden maar zelden nieuwe bijgeplaatst.

Maar een gevelsteen is meer dan alleen maar een (huis)nummer. Gevelstenen zijn vooral sprekende stenen, die vertellen over de geschiedenis van een stad, huis, buurt of streek. Gevelstenen kunnen idealen uitdragen, maar ook rampspoed of een heugelijk feit. Die sprekende en beeldende functie is in de loop van de twintigste eeuw herontdekt in de sociale woningbouw en de monumentenzorg. Gaandeweg raakten bouwers van nu weer geïnteresseerd in de zeggingskracht en de toepassing van nieuw ontworpen gevelstenen. De sprekende stenen zijn in onze eenentwintigste eeuw weer springlevend.

In Doesburg is dit onder andere terug te zien in gevelstenen in de vorm van maansikkels, die op meerdere panden zijn aangebracht. Dat gebeurde in de jaren tachtig op initiatief van de toenmalige Stichting Stadsherstel, een stichting die was opgericht door Monumentenvereniging Doesburg.

De verhalen achter de gevelstenen zijn ook opgenomen in een wandeling langs monumenten en historische plaatsen die Doesburg Vertelt maakte met het comité Open Monumentendag. Met de speciale folder of de app vinden bezoekers tijdens die wandeling op Open Monumentendag posters met foto’s van de achterzijde van de panden en extra informatie over bouw en geschiedenis.

De wandeling kan worden gemaakt met de folder en met de gratis izi.TRAVEL app op Google Play of in de App Store.

