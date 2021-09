Veel bekijks voor moestuin op Oogstfeest Ashram

LOENEN – Zondag 12 september werd, voor de eerste keer in het dertigjarig bestaan van de Ashram Sada Shiva Dham aan de Vrijenbergweg in Loenen, een oogstfeest gehouden. Gelijktijdig werd hier een open huis aan gekoppeld. Het centrum, dat is geïnspireerd door de leer en werken van Mahavatar Hairakhan Babaji, stelde haar poorten open. September is de maand van het oogstfeest. In het kader hiervan konden de bezoekers kennis nemen van de nieuwe moestuin, die volgens de kügelcultuur is opgezet door eigen mensen van de ashram.

Sinds 1991 is de ashram gevestigd op deze plek in de bossen van de historische bossen van de Vrijenberg. In de loop der jaren kwamen er tempels en andere gebouwen, maar er was nog geen moestuin. Dit was wel een grote wens van de leiding. Vorig jaar werd hiermee begonnen door enkele trouwe leden. Dit voorjaar en zomer werd er allerlei bloemen en groentezaden uitgezaaid en na korte tijd groeide en bloeide het overvloedig door de speciale kügelcultuur en goede verzorging.

Manifestatie

De bezoekers kregenop de open dag uitleg over het wonen en werken op de ashram. Tijdens een wandeling werd verteld dat Babaji erkend wordt als een goddelijke Aanwezigheid op aarde, in menselijke vorm. Een ashrambewoner vertelt: “De liefde, waarheid en vreugde die hij met de mensen deelde, is te veel om te bevatten, te veel om niet te delen. In de geest van delen nodigen zij uit om kennis te maken met Babaji en zijn Leringen, om erop te mediteren, om het te geloven of niet te geloven, te lachten of te huilen, je emoties te tonen, het in je hart te sluiten of opzij te leggen. Namen en vormen zijn deel van Hem, maar kunnen Hem niet definiëren. Shri Babaji wordt gezien als een manifestatie van Heer Sada Shiva, een aloude manifestatie van God op aarde. Hij is zo oud als de wereld en onderricht ons de Eeuwige Religie van de mensheid, Sanatana Dharma, als ook de methoden van yoga en meditatie, wetenschappelijke technieken om God te realiseren.”

Volgens een rondleider zijn er diverse manifestaties van Babaji bekend. In 1970 verscheen Hij in het dorpje Hairakhan aan de voet van de Himalaya om zijn boodschap van Waarheid, Eenvoud en Liefde verder te delen. Tussen 1970 en 1984 bouwde Babaji met zijn volgelingen een ashram en negen tempels in Hairakhan. Hij leerde hen om werk als gebed en meditatie te beleven (karma yoga). Na zijn heengaan in 1984 is zijn werk doorgegaan en hebben velen zijn hulp op diverse manieren ervaren.

Moestuin

Tijdens de wandeling door de nieuwe moestuin viel meteen op dat de tuin sterk afwijkt van de ‘gewone’ moestuin met rijen en rechte paden. Alles is aangelegd volgens de kügelcultuur. Dit houdt in dat op een speciale ondergrond hout en andere producten zijn aangebracht om de groei te bevorderen. Met rond hout zijn bakken gemaakt . Er is gekozen voor een mengeling van allerlei soorten groenten en bloemen. Veel soorten kool, boontjes, sla en nog veel meer. Ook staan er bloemen, zoals afrikaantjes en oost-indische kers.

Foto: Martien Kobussen