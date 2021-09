DOESBURG – Personal shopper en stijlexpert Chanine Krisman en beeldend kunstenaar André Bikker verzorgen op 16 oktober twee workshops waarin de deelnemers persoonlijke kledingkunst maken. In ‘Van kleding tot kunst’ wordt een brug geslagen tussen de persoonlijke beleving van vrouwen naar kunst. Op basis van een dierbaar kledingstuk wordt een mooi aandenken gemaakt.

De workshops zijn in de Schilderschool in Doesburg. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 10 personen. Starten kan om 11.00 en om 14.00 uur. Aanmelden kan via www.stijloppeil.nl of www.schilderschool.info. Hier is ook meer informatie te vinden.