Uitzwaaiconcert bij De Vier Dorpen

BEEKBERGEN – Vanwege een grondige renovatie en verbouwing van het gebouw gaan de bewoners van Zorgcentrum De Vier Dorpen in Beekbergen binnenkort voor een periode van bijna een jaar verhuizen naar Droomparken. Voor harmonieorkest Prinses Juliana aanleiding om voor de bewoners een uitzwaaiconcert te verzorgen. Andere jaren heeft PJB de traditie een zomerconcert in de openlucht bij het Zorgcentrum te geven, maar dat was deze zomer nog niet toegestaan vanwege de beperkende maatregelen. Vorige week was kon het orkest voor het eerst sinds maart 2020 optreden. Het weer werkte ook mee aan dit leuke initiatief, zodat buiten op het terrein van de Vier Dorpen weer gemusiceerd kon worden. De afdeling activiteitenbegeleiding van De Vier Dorpen had voor de bewoners kartonnen handjes op stokjes gemaakt zodat zij ook daadwerkelijk mee konden uitzwaaien. Het werd onder leiding van dirigent Marten van der Wal een vrolijk optreden in een gevarieerd, luchtig en zomers programma. De dankbare bewoners werden aan het slot van het optreden van PJB verrast met het toepasselijke We”ll meet again.