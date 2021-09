Trommelend het schooljaar gestart bij IKC Hei & Bos

HOENDERLOO – De eerste schooldag van dit jaar is IKC Hei & Bos in Hoenderloo is knallend gestart met een bijzonder spektakel. De trommelende vuilnismannen, Sjakie en Harrie, waren te gast. Om het schooljaar spectaculair op te starten, maar ook om het thema recyclen en duurzaamheid te openen. Dit thema past perfect bij het schoolconcept en bij ‘natuurlijk (verw)onderwijs’.

De hele dag klonk er vanaf het plein een muzikaal geluid. Deze twee mannen trommelen werkelijk overal op. Zij trommelen op gerecyclede rommel, op emmers, op jerrycans en vuilnisbakken, maar ook op een groene container, speciekuipen of waterdichte tonnetjes. Overal komt geluid uit. De twee voormalige vuilnismannen begonnen de eerste schooldag met een optreden voor het hele IKC, waarbij alle 60 basisschoolkinderen al uitgedaagd werden om mee te trommelen op hun benen of mee te klappen. Ook de peuters kwamen nieuwsgierig een kijkje nemen.

Daarna had elke groep van de basisschool een workshop, waarbij ze het optreden van de middag oefenden en voorbereidden. Om 14.15 uur kwam de spetterende afsluiting van deze eerste dag met alle ouders erbij op het plein.

Foto: Rob Spelde