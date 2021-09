Troep speelt Kat op een heet zinken dak

LAAG-SOEREN – Theatergezelschap Troep uit Laag-Soeren zet weer een nieuwe voorstelling op de planken. Zaterdag 11 en zondag 12 september zijn er voorstellingen in ‘t Sprengenhus in Laag-Soeren. De voorstelling op zaterdag begint om 20.30 uur, zondag is er een voorstelling om 14.30 uur. Reserveren is noodzakelijk en kan via troeptoneel@gmail.com. Kaartjes kosten 10 euro.

Op het programma staat het stuk ‘Kate op een heet zinken dak’. Dit bijzondere familiedrama van Tennessee Williams speelt zich deze keer af op een cacaoplantage in Suriname tijdens de Eerste Wereldoorlog. Terwijl in Europa stelling wordt genomen in loopgraven en geweren worden opgepoetst, lijkt de plantage een oase van vrede en rust. Terwijl de familie de 65ste verjaardag van Big Daddy viert, nemen de familieleden hun stellingen in en blijken de loopgraven toch dichterbij huis dan gedacht en komt de dood onverwachts. Hoe overleeft deze familie de wildernis die zij zelf hebben verkozen?

Deze bewerking van dit klassieke stuk is een interpretatie door Carla de Boer in het kader van haar opleiding Theatermaker bij Huis van Puck in Arnhem.