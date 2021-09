Tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen in Velp

VELP – De eigenaar van het pand aan de Arnhemsestraatweg 348 in Velp, waar nu arbeidsmigranten gehuisvest zijn, heeft plannen om dit pand te gebruiken voor opvang van vluchtelingen. Dit omdat de vraag naar opvanglocaties weer is toegenomen.

Op uitnodiging van burgemeester Carol van Eert zijn de bewoners in de directe omgeving van het pand hierover dinsdagavond geïnformeerd.

In 2016 is het pand geschikt gemaakt voor opvang van circa 200 asielzoekers. Omdat dit achteraf niet meer nodig bleek, zijn er toen in 2018 arbeidsmigranten gehuisvest. Nu er weer meer vraag is naar opvanglocaties, wil de eigenaar hier vluchtelingen huisvesten voor ongeveer 3 jaar. In principe gaat het om circa 130 vluchtelingen. Op termijn heeft de eigenaar plannen om appartementen te realiseren op deze plek. Het initiatief van de eigenaar om hier vluchtelingen op te vangen, sluit aan bij de wens van de gemeente om het aantal arbeidsmigranten meer te spreiden over de verschillende dorpen. Daarnaast wil de gemeente haar maatschappelijke rol pakken door vluchtelingen op te vangen nu er weer extra vraag is.

“Voordat we met het COA in gesprek gaan, vind ik het belangrijk om eerst de directe omwonenden te informeren over de tijdelijk opvang van vluchtelingen. Zowel voor de buurtbewoners als voor de vluchtelingen is het belangrijk om hier op een prettige manier met elkaar samen te leven”, aldus Burgemeester Carol van Eert.