Theater Toer Tonden groot succes

TONDEN – Ruim 140 mensen lieten zich op zondag 12 september verrassen en kwamen op vier onverwachte locaties in het buitengebied van de gemeente Brummen terecht. Op de fiets verplaatsten ze zich in groepen door het mooie buurtschap Tonden.

Ook deze vierde TondenTheaterToer was weer uitverkocht. Bij de opening op het veld bij het buurthuis de Sterre gaf Bob Koster, één van de organisatoren, aan dat het leuke van de voorbereiding van de Tonden TheaterToer zit in het zoeken van een variëteit aan voorstellingen én het zoeken van nieuwe locaties. Het laatste is een uitdaging, omdat dit al de vierde toer is, maar is wonderwel gelukt. Organisator Saskia Boterenbrood geeft aan terugkijkend op dit programma dat er sprake was van vier heel verschillende, maar ook van vier kwalitatief hoogwaardige voorstellingen.

Zo kon het publiek genieten in een landbouwschuur, zittend op hooibalen, van Bovenste Knoopje Open (foto). Om daarna in een half open kapschuur de grappen van Remy Evers over zich heen te laten komen. In een tipitent speelden Anne en Lieke een Griekse mythologie en over het grasveld op een landgoed schalden aria’s van Trio Particolare met een knipoog gebracht en aan elkaar gepraat door Peter Lusse.

Aan het eind werd op het grasveld bij de Sterre een toost uitgebracht op de zeer succesvolle dag. Door de bezoekers werd lovend gesproken over de organisatie, de variatie in het programma en de locaties. “En we hadden ter afsluiting Judith Kamerman van Trio Particolare gestrikt om met alle aanwezigen als kers op de taart een canon te zingen en dat was me toch een succes” vertelt mede-organisator Vincent Evers glunderend. Een prachtige afsluiting van een succesvolle én uitverkochte vierde TondenTheaterToer. Over twee jaar is de volgende editie.