The Armed Man naar januari

BRUMMEN – Het is bijna twee jaar na de oorspronkelijk geplande uitvoering, maar op zaterdag 15 en zondag 16 januari volgend jaar wordt dan eindelijk The Armed Man, a Mass for Peace ten gehore gebracht. Deze indrukwekkende compositie van Karl Jenkins is te beluisteren in sporthal Rhienderoord in Brummen.

The Armed Man werd gecomponeerd voor de feesten ter gelegenheid van het nieuwe millennium. Het toont de groeiende dreiging van de oorlog, maar eindigt met de hoop op vrede. Het werk zou in Brummen worden uitgevoerd bij de van 75 jaar Vrede en Vrijheid, in 2020. Toen dit niet door kon gaan, besloot de organisatie de uitvoering niet definitief af te blazen, maar te wachten op een beter moment. Dat moment is gevonden in januari volgend jaar, hoewel de situatie nog steeds onzeker blijft.

De deelnemers gaan er in ieder geval voor en binnenkort starten de repetities. Er is een speciaal opgericht projectkoor met ruim 100 zangers, een aantal solisten doet mee en het Harmonie Orkest Brummen zorgt voor de muziek. De repetities vinden plaats onder leiding van Tatyana Larina en Römanö Mediati. Zangers die nog geen lid zijn van het koor, kunnen zich aanmelden via tel. 06-12470446.

Al gekochte toegangskaarten blijven geldig.