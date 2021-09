Terug in de tijd tijdens filmopnames op VSM-terrein

LIEREN – Zaterdag 28 augustus veranderde het VSM-terrein In Lieren in een ware filmset. Er werden die dag opnames gemaakt voor de film: In de schaduw van weleer. De film is een educatief oorlogsdrama dat zich afspeelt in 1942. De film vertelt het verhaal van een jonge verpleegster, een naïef meisje van de boerderij. Zij probeert na haar verpleegstersopleiding een betrekking te vinden in de grote stad. De mist van onwetendheid rond de Tweede Wereldoorlog trekt al snel op als zij wordt geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen van de Jodenhaat.

Acteurs Ferry Doedens en Marjon van Beelen vertolken rollen in de film. Na alle waarschijnlijk wordt de film in mei 2022 uitgebracht.

Foto: Han Uenk