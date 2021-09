Succesvolle Open Monumentendag voor Stichting Carillon

DOESBURG – Zaterdag 11 september was Stichting Carillon in samenwerking met Comité Open Monumentendag Doesburg actief in de binnenstad van Doesburg. Het eeuwenoude carillon, een van de mooiste klokkenspelen van het land, werd tussen 11.00 en 12.00 uur en 13.00 en 14.00 uur bespeeld door beiaardier Frans Haagen. Er konden verzoeknummers aangevraagd worden bij de stand van het Carillon en het Comité Open Monumentendag in de Roggestraat. Zowel verzoeken voor hedendaagse muziek als klassieke muziek werden gehonoreerd en er was keuze uit meer dan 300 verschillende nummers. Een devote non en een trouwe monnik deden hun best om het publiek op ludieke manier warm te krijgen voor het carillon.

Foto: Wilma ter Horst