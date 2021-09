Strijlands Open weer een succes

RHEDEN – Van 23 tot en met 29 augustus werd het smakelijkste toernooi van de regio weer gespeeld op RTC de Laak in Rheden. Het Strijlands Open heeft deze naam gekregen door de smakelijke hapjes van hoofdsponsor Pannekoekhuis Strijland en de vele extra’s die alle avonden en in het weekend worden gegeven aan alle deelnemers en hun supporters. Zo’n 106 enthousiaste deelnemers speelden mee in single, dubbel of mix dubbel in de categorie 5 tot en met 9. In totaal werden 130 partijen gespeeld. De wedstrijdleiding heeft ervoor gezorgd dat iedereen minstens twee partijen speelde. De prijswinnaars werden verrast met een tennisbon van Tennis Store in Oosterbeek en een heerlijke fles rosé.