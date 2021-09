Ster van Middachten met veel spanning en spektakel

DIEREN – Onlangs werd door jeu de boule vereniging Boul’Animo uit de Dieren het toernooi de Ster van Middachten gehouden. Het deelnemersveld beloofde op voorhand al dat het een mooie editie zou worden. Er deden 48 teams mee, met daaronder meerdere topsspelers.

Eerst werden twee voorgelote partijen gespeeld, waarbij in vaak spannende partijen fel werd gestreden. Daarna werden de teams naar resultaat ingedeeld in 4 poules, waarin 3 partijen werden gespeeld. Veelvoudig Nederlands kampioen Kees Koogje met Annette Boluyt kregen slechts 2 punten tegen en plaatsten zich als eersten voor de finale. Tegenstander werd het gerenommeerde team van het organiserende Boul’Animo, Fred Lamberts en Mourad el Ansari.

De finale zal menigeen lang bijblijven. Na een vlotte start kwamen Fred en Mourad op een 7-0 voorsprong. Annette en Kees gaven zich niet gewonnen en vochten zich terug naar 7-5. Via 10-5 en 12-10 bleven Fred en Mourad in het voordeel. In de volgende mene leek de strijd beslist te worden. Kees miste een schot op de puntboule en vervolgens op de but. Met een wilde worp smeet hij de laatste boule. Die raakte de but en leverde uiteindelijk een punt op. Fred en Mourad herpakten zich en beslisten de partij soeverein in hun voordeel, waarmee zij ook de vacante titel opeisten.

Meerdere leden van het organiserende leden leverden uitstekende prestaties. Zo wisten Siny Hilverdink en haar partner, tegen elke verwachting in, een uitstekende zesde plaats in de B poule te behalen.