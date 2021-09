Spreekuur reizen met OV

DIEREN – Maandag 27 september gaat het spreekuur van de OV-ambassadeurs in de bibliotheek in Dieren weer van start. Tussen 14.00 en 15.30 uur geven zij senioren advies over reizen met het openbaar vervoer. Daarnaast kan telefonisch advies worden gevraagd via tel. 038-3037010. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur, dinsdag en donderdag tussen 13.30 en 15.00 uur en maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur.