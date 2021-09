Sportinstuif bij hockeyclub

VELP – De Arnhemse Hockeyclub in Velp houdt op vrijdag 17 september een sportinstuif voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar, in samenwerking met de stichting Ik buurt mee!. Het programma duurt van 15.00 tot 17.30 uur.

Deze verzorgde sportinstuif is bedoeld voor alle schooljeugd uit de gemeente Rheden. Op deze dag staat het faciliteren en stimuleren van sport en spel centraal. Sport heeft een positieve impact op de mentale, fysieke en sociale ontwikkeling van een kind. Er zijn deze middag spelletjes, een grote stormbaan, waterglijbaan, schminken en hockey-gerelateerde spelletjes, zoals bijvoorbeeld knotshockey. Speciaal voor jeugd van 10 tot en met 12 jaar is er een demo en clinic van urban hockey: coole moves met hockeystick.

Deze middag is mogelijk gemaakt door Ik buurt mee! Flink wat inwoners van de gemeente Rheden hebben hun bijdrage van 7,50 euro aan de hockeyclub gedoneerd, zodat kinderen gratis mee kunnen doen.

Aansluitend is er een barbecue. Deelname hieraan kost 7,50 euro. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat men zich aanmeldt. Dit kan via ahcjongstejeugd@ahcvelp.nl. Het hele programma en de coronamaatregelen zijn terug te vinden op www.ahcvelp.nl.