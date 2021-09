Sportclub Brummen en RIWIS slaan handen ineen

BRUMMEN – Een groep cliënten van Riwis Zorg & Welzijn helpt sinds kort mee in de kantine van Sportclub Brummen, die daarmee een nieuwe dagbestedingslocatie is geworden. Op vrijdag 3 september ging de samenwerking officieel van start, in bijzijn van Cathy Sjerps, wethouder van Sport/Wmo van de gemeente Brummen en Riwis-bestuurder Joost Harkink.

Het initiatief voor deze samenwerking kwam van Sportclub Brummen-bestuurslid Maaike Jeronimus. “Onze vereniging wil sociaal en maatschappelijk betrokken zijn en om die reden hebben we een aantal projecten opgezet. Enkele jaren geleden zijn we begonnen met ‘Brummen Beweegt’, wat inhoudt dat er elke ochtend in de week activiteiten voor volwassenen zijn op ons sportcomplex. De samenwerking met Riwis betekent nu een uitbreiding van bezigheden.”

Wim Slinkman, vrijwilliger bij SC Brummen en cliënt bij Riwis, werd daar ook enthousiast over en bracht Maaike in contact met een van de begeleiders bij Riwis. “Ik heb me altijd welkom gevoeld bij Sportclub Brummen en denk dat dit voor meer mensen bij Riwis zo kan zijn”, aldus Wim.

Riwis ondersteunt mensen met psychische, sociale of lichamelijke beperkingen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Wethouder Sjerps liet bij de aftrap weten dat de gemeente Brummen activiteiten zoals deze stimuleert en dat zij er dan ook bijzonder trots op is dat een samenwerking tussen de voetbalclub en Riwis tot stand is gekomen. Joost Harkink voegt daaraan toe: “Deze samenwerkingen zijn heel belangrijk. Het helpt om nieuwe verbindingen te maken in Brummen en dat is heel goed voor zowel de cliënten van Riwis als voor de vereniging. We werken met meerdere instanties samen voor wat betreft de invulling van een dagbesteding, maar deze overeenkomst met een voetbalvereniging is uniek.”